Philosophieren: praktisch Philosophie, die Lehre von der Weisheit, betreiben, auf Treffen und im Rahmen von -> Benzingesprächen insbesondere sich mit dem beschäftigend, was die Motorradwelt in ihrem Innersten zusammenhält oder damit, dass so manche Maschine nun wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss sei.