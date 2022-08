Kawasaki Z 900 RS für 2023 Neue Farben für die Retro-Kawa

Metallic Diablo Black nennt Kawasaki die klassisch schwarze Grundfarbe. Bei der Z 900 RS wird sie für den Jahrgang 2023 mit Metallic Imperial Red kombiniert. Diese zweifarbige Ausführung erinnert an diverse Kawasaki-Modelle der 1980er Jahre, speziell an jene mit dem Typkürzel-Zusatz LTD. Bei der Modellvariante mit klassisch rundlicher Lampenverkleidung, der Z 900 RS Cafe, dominiert das Metallic Diablo Black und wird akzentuiert mit goldfarbenen Streifen. Auch das weckt Erinnerungen an die 1980er Jahre. Aber nicht nur Kawasaki-spezifische, sondern auch solche an entsprechende Muscle Cars aus Roadmovies oder schwarz-goldene Formel 1-Rennwagen.

Zunächst nur für Nordamerika

Ob eines dieser neuen Modelle oder gar beide zur Saison 2023 auch nach Europa und nach Deutschland kommen werden, ist noch unklar. Von Kawasaki wird das weder bestätigt noch dementiert. Sehr gut stehen die Chancen für die schwarz-rote Z 900 RS, eher schlecht für die schwarz-goldene Z 900 RS Cafe. Denn die Cafe-Variante mit der klassisch rundlichen Lampenverkleidung und dem etwas tiefer positionierten Lenker wird von Kawasaki in Deutschland gar nicht mehr angeboten, nachdem die Nachfrage hierzulande eher schwach war.

Anscheinend keine technischen Änderungen

Von technischen Änderungen für den Z 900 RS -Jahrgang 2023 ist nichts zu sehen. Euro-5-konform läuft der wassergekühlte 948er-Reihenvierzylinder bereits mit 111 PS Nennleistung. Je nach Farbkombination kostet die Z 900 RS derzeit ab 12.845 Euro. Für höhere Ansprüche bei Fahrwerk und Bremsen gibt es hierzulande bereits seit 2022 die entsprechend aufgerüstete SE-Edition für 14.645 Euro.

Fazit

Kawasaki feiert weiter Achtziger-Jahre-Party mit zeitgenössischen Farbvarianten. Die schwarz-rote Z 900 RS wird wahrscheinlich auch nach Deutschland kommen, die schwarz-goldene Z 900 RS Cafe hingegen eher nicht.