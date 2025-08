Neue Retro-Honda kommt in 2 Varianten: Honda CB 1000 F und SE

Retro-Honda CB 1000 F SE Concept erscheint im Sommer 2025

Im März 2025 erschien die Honda CB 1000 F Concept zur Osaka Motorcycle Show in Japan, bereits damals weitgehend serienreif bis in die Details. Am 11. Juli 2025 zeigte Honda ein erstes Teaser-Bild von der Modell-Variante CB 1000 F SE Concept. Und am 1. August, im Vorfeld des 8-Stunden-Rennens im japanischen Suzuka, enthüllte Honda die SE-Variante.