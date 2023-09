Konsequent klassisch aufgebaut ist das Fahrwerk der Bullet 350 mit Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohren, immerhin mit 2 Unterzügen vorn. Die schmal bereiften Drahtspeichenräder – mit Stahlfelgen – werden vorn in einer Telegabel und hinten in einer Stahlrohr-Zweiarmschwinge mit 2 Federbeinen geführt. Anscheinend gibt es 2 Versionen der neuen Bullet 350, eine mit jeweils einer Scheibenbremse pro Rad samt Bybre-Bremszangen und ABS sowie eine besonders preisgünstige Ausführung mit Trommelbremse hinten.

Neue Royal Enfield 2024 auch in Deutschland

In Indien kommt die neue Bullet 350 im Herbst 2023 in den Handel, ab umgerechnet knapp unter 2.000 Euro. Ende 2023, spätestens zum Frühjahr 2024 wird die neue Bullet 350 in Europa und auch in Deutschland erwartet. Allerdings nur die Version mit Scheibenbremsen und ABS.