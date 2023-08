Roadster-Modell ist am wahrscheinlichsten

In diesem Artikel:

Jüngste Gerüchte ranken sich Ende August 2023 um ein weiteres Modell mit bisher unbekanntem Namen: Royal Enfield Guerrilla 450. Wie kommen wir darauf? Eine neu eingereichte Markenanmeldung hierzu tauchte in der Datenbank von Intellectual Property India auf.

An sich ist es nicht überraschen, dass der neue, wassergekühlte und stärkere 450er-Motor, mit um die 40 PS Leistung, nicht nur ein neues Modell antreiben wird, sondern die Basis für eine Reihe neuer Royal Enfields liefert. Bei der Royal Enfield Guerrilla 450 tappen mittlerweile die sonst mit Insider-Wissen versorgten indischen Kollegen im Dunkeln. Ist Guerrilla der Modellname für das neue 450er-Scrambler-Modell? Oder kommt noch ein Roadster, zu dem die Markenanmeldung passen würde?

Wir halten die Annahme am wahrscheinlichsten, dass sich die Royal Enfield Guerrilla 450 als Roadster-Variante neben einer Himalyan 450 und einer Scram 450 positioniert. Sobald wir mehr erfahren, lest ihr es an dieser Stelle.