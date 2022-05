Yamaha XSR 900 GP angemeldet Edel-Version der XSR 900 in Sicht

Yamaha XSR 900 GP: Edelversion in Sicht

Kawasaki eröffnete 2022 mit der Z 900 RS SE den Wettbewerb um aufbrezelte Edelversionen von Modern Classics. Brembo-Sättel, Öhlins-Dämpfer, neue Gabel, neuer Lack und ein Preisaufschlag von 1.800 Euro zur ohnehin schon sehr guten Basis sind die Eckdaten der Kawa SE. Yamaha scheint mit der XSR 900 nachzuziehen und hat den Modellnamen 'XSR 900 GP: als Marke schützen lassen und erinnert an die MT-09 SP mit ihrem hochwertigen Fahrwerk und Sonderlack.

Yamaha XSR 900 GP

Wenn die XSR 900 GP der SP-Version der MT-09 nacheifert, dann erbt sie das Fahrwerk mit der volleinstellbaren KYB-Gabel und dem STX-46-Federbein von Öhlins. In Sachen Bremse ist die aktuelle XSR 900 mit der radialen Handpumpe von Brembo schon gut gerüstet und könnte mit Bremssätteln aus gleichem Hause ergänzt werden. Die Nissin-Stopper der XSR/MT-09 sind keineswegs schlecht, nur ist in Sachen Markenkult Luft nach oben. In diesem Kontext könnte Yamaha wie Kawasaki mit den bewährten M4-Sätteln arbeitet, oder gar auf M50- oder die allgegenwärtigen Stylema-Sättel setzen.

Semi-aktiver Retro-Sportler

Ein interessanter Gedanke wäre, mit der GP-Version der XSR 900 das semi-aktive Fahrwerk der MT-10 SP zu nutzen. Das stammt inklusive Software von Öhlins und gilt als eines der besten elektronischen Fahrwerke überhaupt. Doch das wäre für ein Retrobike wohl etwas überzogen.

Das könnte die XSR 900 GP kosten

Schauen wir nochmal auf die Kawasaki Z 900 RS SE: Sie kostet mit 14.545 Euro rund 1.800 Euro mehr als die Basisversion. Exakt diesen Preisunterschied hat Yamaha zwischen die MT-09 und der MT-09 SP in den Preislisten stehen. Eins zu Eins auf die XSR 900 gemünzt, würde die GP-Version dann 13.099 Euro kosten. Jeweils inklusive Überführung.

Fazit

Eine Edel-Version der XSR 900 scheint möglich, denn Yamaha hat sich den Markennamen 'XSR 900 GP' schützen lassen. Sie könnte mit dem Fahrwerk der MT-09 SP und einem kleinen Update der Bremsen der Kawasaki Z900 RS SE gleichziehen. Ob man jedoch auf Performance getrimmte Modern Classics braucht, muss jeder selbst entscheiden, vor allem bei möglichen 1.800 Euro Aufpreis.