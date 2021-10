Zongshen Cyclone RE 5 Schicker Roadster nach Triumph-Vorbild

Eine Kreuzung aus Scrambler und Roadster? Oder besser gesagt "Das Kind von Trident und Scrambler", wie es Kollege Jens Kratschmar formulierte. Die Cyclone RE 5 erinnert jedenfalls – wie schon zuvor ihre kleine Schwester, die RE 3 – an bekannte Modelle europäischer Hersteller.

Knapp 60 PS und 50 Nm Drehmoment

Angetrieben wird das Neo-Retro-Bike von einem 550 cm³-Zweizylinder, der 57 PS bei 8.500/min leisten soll und 50 Nm maximales Drehmoment bei 7.000 Touren. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 175 km/h erreicht sein. 203 Kilogramm gibt Zongshen für das Gewicht an – ob trocken oder fahrfertig, ist uns nicht bekannt, wir vermuten aber, dass das die Gewichtsangabe für den fahrbereiten Zustand ist.

Der Radstand misst 1.435 Millimeter, die Cyclone RE 5 selbst misst 2.075 Millimeter in der Länge, 815 in der Breite und ist 1.140 Millimeter hoch. Fahrende nehmen in einer Sitzhöhe von 795 Millimeter Platz. Je nachdem wie breit das Motorrad baut, könnte es laut der Zahlen ein Mittelklasse-Bike sein, das es auch nicht ganz so großgewachsenen Fahrern ermöglicht, ganz bequem die Füße auf den Boden zu bekommen.

Interpretation des Union Jacks

Schwer zu leugnen ist die optische Nähe zur neuen Triumph Trident. Vor allem weil sich die Zongshen Cyclone RE 5 mit ihren Tank Pads auch noch den Verweis auf den Union Jack, also die Nationalflagge des Vereinigten Königreichs, erlaubt. Das britische Original wird von einem 660er-Dreizylinder mit 81 PS angetrieben.

Fazit

Dass die Zongshen Cyclone RE 5 nach Europa rollt, ist sehr unwahrscheinlich. Denn bereits bei der RE 3 war schnell klar, dass sie nicht für den indischen Markt konzipiert wurde und deshalb die Voraussetzungen für die Euro 5-Norm nicht erfüllt. Immerhin, ABS hat sie an Bord.