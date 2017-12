Eine Meisterschaft mit Elektro-Motorrädern war schon länger geplant gewesen. Nun wurde die neue Rennserie FIM Moto-e World Cup offiziell bestätigt. Die Macher der neuen Serie haben sich dazu entschieden, den italienischen Hersteller Energica als einzigen Motorrad-Lieferanten zu verpflichten. Auch andere Hersteller waren als Lieferant im Gespräch, überzeugten die Serien-Macher allerdings nicht restlos.

Energica hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Hersteller von Elektro-Motorrädern gemacht. Das Top-Modell des Herstellers, die Energica Ego, liefert 145 PS und soll damit eine maximale Geschwindigkeit von 240 km/h erreichen. Sie wird in einer überarbeiteten Variante in der FIM Moto-e ab 2019 an den Start gehen.