Davon abgesehen, dass er bereits einiges auf dem Kerbholz hat, was die Sache an sich noch schlimmer macht, ist das ein absolutes No-Go. Manche Sportler drückten sich gestern vielleicht noch diplomatisch aus, wollten erst „beide Seiten“ hören.

Romani Fenati nach dem Moto3-Rennen in Austin, USA, das er 2017 gewann. Insgesamt wurde er in der Moto3 im letzten Jahr zweiter.

Cal Crutchlow machte klar: „Egal, was davor war, so etwas geht nicht, so etwas macht man nicht. Er sollte nie wieder ein Motorrad fahren dürfen. Wir riskieren hier schon genug unser Leben", unterstrich der Brite. Und auch ich würde neben der lebenslangen Sperre eine Anzeige wegen versuchtem Mord oder Todschlages – denn den Tod von Manzi nahm Fenati ja nicht nur billigend in Kauf, sondern handelte ja auch vorsätzlich - in Erwägung ziehen.





Von der FIM wurde Fenati mit einer Sperre für zwei Rennen belegt, in Misano erhielt er die schwarze Flagge. Das macht Summa-Summarum drei Nuller. Fans, Fahrer und Teams fordern allerdings: Eine lebenslange Sperre.

Die Teams haben drastischer reagiert: Marinelli hat Fenati sofort entlassen, begründet, dass ein solches Verhalten unentschuldbar ist. Nächstes Jahr sollte Fenati bei Forward Racing fahren, dort wollte sich das italienische Werk MV Agusta engagieren. MV-Chef Giovanni Castiglioni stellte auf Twitter klar: „Fenati auf unserem Motorrad? Das wird nicht passieren.“