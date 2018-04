Kommentar MotoGP Argentinien 2018

Im Endeffekt kann von Glück gesagt werden, dass am Sonntag alle lebend in die Box zurückkehrten.

Schon allein, dass die Teams nach der Besichtigungsrunde zurück an die Box schoben, war eine Lücke im Reglement – hatte es so zuvor noch nicht gegeben. Bei einer ähnlichen Situation am Sachsenring, hatte man damals bei Stefan Bradl noch in der Startaufstellung auf trocken umgebaut – allerdings wurde man nicht fertig. Vermutlich gingen nun alle davon aus, dass man einfach zurückkehren, umbauen und aus der Boxengasse in die Aufwärmrunde starten könne – und dann wieder seinen Startplatz einnehmen, da man ja zuvor dort gestanden hatte.

Die erste Bestrafung gab es für Jack Miller – fürs alles richtig machen. Der Australier war mit Slicks in die Startaufstellung gerollt und nahm dort seine am Samstag wohlverdiente Pole-Position ein. Doch alle anderen schoben ihre Bikes zurück an die Box, um Reifen zu wechseln. Miller blieb allein stehen und setzte die Rennleitung damit unter Druck.

FIM World Championship Grand Prix Reglement: §1.21 "Verhalten während Training und Rennen", Absatz 11: Es ist Fahrern verboten, ihr Motorrad entgegen gesetzt der Rennrichtung zu fahren, sowohl auf der Strecke, als auch in der Boxengasse. Dies ist nur nach Anweisung und in Begleitung eines Offiziellen gestattet." Diese fehlte bei Lorenzo. Später an einem anderen Punkt auch.

Normalerweise hätte der Rest des Feldes – und ohne Zeitaufschub – aus der Boxengasse starten müssen – was natürlich ein unglaubliches Risiko darstellt. Etliche Piloten standen bereits wieder am Boxenausgang, als die Startverzögerung kommuniziert wurde und sie wieder zurück an die Boxen mussten – und durften.

Nach der Warmup-Runde ging Marc Marquez nun kurz vor dem scharfen Start das Motorrad aus. Marquez hätte die Piste verlassen müssen und hätte maximal aus der Boxengassen hinterher fahren dürfen. Doch der sechsfache Weltmeister schob seine Maschine bis zu Jack Miller vor – und fuhr dann entgegengesetzt der Rennrichtung zurück auf seinen Startplatz. Normalerweise hätte er dafür die schwarze Flagge erhalten müssen, allerdings waren auch hier die Offiziellen überfordert und einer zeigte gar, dass Marquez an seinen Platz zurück solle – was aber der Offizielle in der Startaufstellung auch nicht hätte tun dürfen. Später gab es dafür für Marquez eine Durchfahrtsstrafe, die den Spanier 27 Sekunden kostete.

In der Zwischenzeit hatte man sich dazu entschieden, die Piloten gemäß der Regelung "am Ende der Startaufstellung" wieder ins Feld zu lassen. Zur neuerlichen Besichtigungsrunde ging es dann also aus der Boxengasse um am Ende des Feldes Aufstellung zu nehmen. Laut Qualifying sollten dann hinter Pole-Sitter Jack Miller vier Reihen frei bleiben, Pedrosa nahm in Reihe sechs Platz. Erneut eine Fehlentscheidung – man hätte mit Reihe 9 beginnen müssen, doch dort waren gar keine Markierungen mehr, dass man das gesamte Feld hätte unter bringen können.

Die zweite Bestrafung gab es hierbei nun für das Marc-VDS-Team mit Franco Morbidelli und Tom Lüthi – erneut für "alles richtig machen". Denn die beiden Honda-Satelliten-Piloten waren nach der Besichtigungsrunde zurück an die Box gekommen, um dort regelkonform auf Slicks zumzurüsten. Klar hätten die beiden Rookies dann aus der Boxengasse losfahren müssen und sich am Ende des Feldes einreihen, allerdings hätte man die Bikes im richtigen Setup da stehen gehabt – und alle anderen hätten nach Flag-to-Flag-Rule noch wechseln müssen.

Bestrafungen und Nicht-Bestrafungen: Rennen

Verpasste Strafe 2: Nachdem nun endlich gestartet worden war, kam es gleich auf der ersten Runde zum ersten, folgenreichen Rempler. Im nassen Abschnitt verbremste sich Johann Zarco, drängte damit Dani Pedrosa nach außen, so dass der Spanier nach außen auf den nassen Streifen musste und per Highsider hoch in die Luft geschleudert wurde. Pedrosa schlug sich das rechte Handgelenk an und will sich in Barcelona genau untersuchen lassen. Zarco kämpfte am Ende um den Sieg und wurde Zweiter.

Zarco fiel damit erneut als Heißsporn auf – und diente quasi den Marquez-Aktionen wenig später als Vorbild. Klar: Die Bedingungen waren gerade in diesem Kurvenabschnitt echt schwierig und es gehört eine ganze Menge dazu, die anderen Piloten richtig einzuschätzen. In einer ersten Runde ist ein solcher Fehler vielleicht – mit viel Wohlwollen – noch zu verzeihen, doch eigentlich muss klar gesagt sein, dass schon dieses Vorgehen nicht verzeihlich war. Wenn verzeihlich, dann nur unter dem Aspekt, dass Zarco gerade erst seine zweite MotoGP-Saison fährt und Fehler dazu da sind, gemacht zu werden. Dem Franzosen ist im Gesamtkonstrukt einzig zu Gute zu halten: Das war seine einzige, derartige Aktion an diesem Wochenende – Marquez riss davon mehrere.