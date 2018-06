MotoGP 2018: Das Rennen in Barcelona

Position Nr. Fahrer Motorrad Team Punkte 1 #99 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 25 2 #26 Marc Marquez Honda Repsol Honda 20 3 #46 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 16 4 #35 Cal Crutchlow Honda LCR 13 5 #26 Dani Pedrosa Honde Repsol Honda 11 6 #25 Maverick Viñales Yamaha Yamaha 10 7 #5 Johann Zarco Yamaha Tech 3 9 8 #9 Danilo Petrucci Ducati Pramac 8 9 #19 Alvaro Bautista Ducati Aspar 7 10 #29 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 6 14 #21 Franco Morbidelli Honda Marc VDS 2 Out #04 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 0 Out #53 Tito Rabat Ducati Avintia 0 Out #30 Takaaki Nakagami Honda LCR 0 Out #43 Jack Miller Ducati Pramac 0 Out #55 Hafizh Syahrin Yamaha Tech 3 0 Out #42 Alex Rins Suzuki Suzuki 0 Out #41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 0 Out #36 Mika Kallio KTM KTM 0 Out #12 Thomas Lüthi Honda Marc VDS 0 Out #50 Sylvain Guintoli Suzuki Suzuki 0 Out #10 Xavier Simeon Ducati Avintia 0 Out #38 Bradley Smith KTM KTM 0 Out #44 Pol Espargaro KTM KTM 0 Out #45 Scott Redding Aprilia Aprilia 0 Out #17 Karel Abraham Ducati Aspar 0