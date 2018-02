Nachdem Jonas Folger seine Teilnahme an der MotoGP-Saison 2018 aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hat, stellte sich bei Tech3-Yamaha lange die Frage, wer den Deutschen ersetzen soll. Nachdem Jonny Hernandez bei den ersten Tests in Sepang an den Start gegangen ist und nicht überzeugen konnte, entschied man sich beim zweiten Test in Buriram für den Malaysier Hafizh Syahrin, der nun auch den Zuschlag für die kommende Saison bekam.

Bei den Tests in Buriram konnte sich Syahrin während der drei Testtage von Tag zu Tag deutlich steigern und landete am Ende immerhin auf dem 22. Platz. Dabei landete er vor Karel Abraham und Xavier Simeon. Mit der Leistung konnte er Tech3-Teamchef Herve Poncharal überzeugen. Syahrin ging in der vergangenen Saison in der Moto2 an den Start und landete zwei Mal auf dem Podium. Insgesamt sprang für den Mann mit der Startnummer 55 am Ende der zehnte Rang in der Gesamtwertung hinaus.

Mit der Verpflichtung von Hafizh Syahrin sind nun alle Cockpits für die Saison 2018 vergeben. In der oben angehängten Bildergalerie gibt es eine Übersicht über alle Fahrer und Teams der kommenden Saison.