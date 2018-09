MotoGP 2018 in Aragon (Spanien)

Auch beim Qualifying zum Grand Prix in Aragon in Spanien setzten sich die Trends der letzten Wochen fort. Während Ducati sich erneut stark zeigte und mit Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci, Jack Miller, Andrea Dovizioso und Alvaro Bautista gleich fünf Ducati-Fahrer direkt ins finale Qualifying einzogen, gelang es keinem der Yamaha-Fahrer, sich direkt für Q2 zu qualifizieren. Vor allem Valentino Rossi kämpfte schwer mit seiner M1 und fuhr im vierten freien Training sogar nur die achtzehntschnellste Zeit. Der Italiener konnte sich auch im ersten Qualifying nicht steigern und am Ende war es Rossis Teamkollege Maverick Vinales, der vor einem überraschend starken Takaaki Nakagami den Sprung in den Durchgang der besten Zwölf schaffte.