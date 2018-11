MotoGP 2018 in Valencia (Spanien)

Die Trainings zum Saisonfinale im spanischen Valencia wurden überraschenderweise vom Wetter und teils heftigem Regen geprägt. Nachdem am Freitag die erste Session noch abgebrochen werden mussten, waren die Bedingungen am Samstag etwas besser, auf der abtrocknenden Strecke am Ende des dritten freien Trainings gelang aber nicht alle Top-Fahrer der Direkteinstieg in Q2.

So mussten mit Valentino Rossi und Maverick Vinales nicht nur beide Yamaha-Werkspiloten im ersten Qualifying antreten, mit Andrea Iannone (Suzuki) und Jorge Lorenzo (Ducati) konkurrierten noch zwei weitere Werksfahrer um die letzten beide Plätze für das Abschluss-Qualifying mit.

In Q1 war es dann auf fast komplett trockener Strecke aber Bradley Smith, der die erste, valide Bestzeit vorlegte. Von den Favoriten war es zu Beginn einzig Maverick Vinales, der Topzeiten fahren konnte und stand zur Halbzeit mit einer 1:32,418 Minuten ganz oben auf der Zeitliste.

Im zweiten Durchgang überschlugen sich dann die Ereignisse. Franco Morbidelli legte die nächste Bestzeit vor, wurde dann aber erst von Maverick Vinales unterboten, kurz darauf drehte dann Andrea Iannone die schnellste Runde. Der Italiener konnte im folgenden Umlauf nochmal nachlegen und machte mit einer 1:31,382 Minuten den Einzug vor Vinales ins Abschlussqualifying fix. Nicht so gut lief es für Jorge Lorenzo und Valentino Rossi. Während Lorenzo den Einzug in Q2 knapp verpasste und nur von Position 13 ins Rennen gehen wird, reichte es für Vinales Teamkollegen nur für Startplatz 16.