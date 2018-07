MotoGP 2018: Jack Miller im Interview

Jack Miller (JM): Ja, aber nicht nur das. Mein erstes Rennen in der IDM war 2010 hier in Deutschland, was ein ziemlich cooles Erlebnis war. Und auch mein erster Grand Prix war hier. Während ich damals in der Deutsche Meisterschaft fuhr, bekam ich eine Wildcard für den Grand Prix am Sachsenring.

MOT: Den Sachsenring kennst Du ja schon aus der Zeit in der IDM. Wie ist es um den Sachsenring an sich bestellt? Liegt Dir die Strecke? Valentino Rossi macht ja unter anderem keinen Hehl daraus, dass er den Kurs nicht besonders mag. Und welche Strecke könntest Du Dir als Alternative vorstellen?

JM: Sicherlich ist die Strecke für die MotoGP sehr eng, aber es gibt viele Strecken, auf denen man vielleicht einen Abschnitt nicht mag. Das macht es schwierig, aber das ist der Grand Prix. Nicht alle Strecken haben eine Gerade von einem Kilometer Länge. Aber der Sachsenring hat Charakter, was definitiv cool ist. Es ist eng, aber es macht Spaß. Die Stimmung hier ist großartig, denn im Fahrerlager ist alles so nah beieinander. Und in Ostdeutschland lieben die Leute Motorradrennen. Ich habe einige Zeit mit Dirk (Anmerk.d. Red.: Dirk Heidolf, ehem. Team-Chef des Racing Team Germany) hier in Hohenstein gelebt und die Menschen hier leben für Ihren Grand Prix - sie lieben es so sehr und es wäre eine Schande, wenn es das Rennen nicht mehr gäbe. Aber wie erwähnt, es gibt noch viele andere tolle Strecken in Deutschland. Ich bin hier schon lange nicht mehr gefahren und sicherlich sind einige Umbaumaßnahmen nötig, aber der Nürburgring und auch der Hockenheimring gefallen mir sehr gut. Hockenheim wäre spannend, da die MotoGP dort eine gewisse Historie hat.