Zu Beginn des Qualifyings sah es so aus, als könne sich Marc Marquez die Pole sichern. Gut Lachen hatte am Ende aber ein anderer. das erste Qualifying der MotoGP nach der Sommerpause im tschechischen Brünn war bei Asphalttemperaturen von 50 Grad nicht nur spannend, sondern vor allem heiß. Schon das erste Qualifying war extrem unterhaltsam, da mit Alex Rins (Suzuki), Alvaro Bautista (Angel Nieto Ducati), Jack Miller (Pramac Ducati) und Maverick Vinales (Yamaha) gleich vier starke Top Ten Fahrer um den Einzug ins finale Quali kämpften. Letztgenannter kam in den freien Trainings nicht wirklich in Fahrt und fuhr auch in FP4 nur auf Platz 16. Nach Stürzen von Jack Miller und Alvaro Bautista kurz vor Schluss gelang Vinales vor Alex Rins aber doch der Sprung in die Runde der besten Zwölf. Im Abschlussqualifying sah es lange so aus, als würde die erste Startreihe in einem Dreikampf zwischen Marc Marquez, Jorge Lorenzo und Cal Crutchlow ausgefahren. Im ersten Umlauf legte mit Marc Marquez zwar der Gewinner des Deutschland-GP am Sachsenring die schnellste Runde vor, kurz darauf war es aber Jorge Lorenzo, der die Bestzeit auf eine 1:55,059 Minuten drückte. Im zweiten Anlauf konnte Jorge Lorenzo seine Bestzeit zwar unterbieten, nun war es aber Marquez, der kontern.

Dovizioso und Rossi überraschen Im letzten Umlauf waren es dann aber zwei ganz andere, die die Spitze aufmischten und sich die Pole und den zweiten Startplatz sicherten. Sprichwörtlich in letzter Minute war es Lorenzos Teamkollegen Andrea Dovizioso, der auf seine Ducati die Bestzeit von Marc Marquez um ganze 0,267 Sekunden verbesserte und sich mit einer 1:54,689 Minuten die beste Ausgangsposition fürs Rennen sicherte. Nur wenige Sekunden später knackte auch Valentino Rossi die Zeiten von Marquez und Jorge Lorenzo und verwies die beiden Spanier auf die Plätze drei und vier. Der Italiener wiederholte damit sein Kunststück aus dem dritten freien Training, in dem er lange hinteher fuhr und ihm erst in letzter Sekunde die absolute Bestzeit und damit der direkte Einzug ins finale Qualifying glückte. Auch bei Cal Crutchlow sah es in der letzten fliegenden Runde so aus, als könne er noch in die erste Startreihe fahren, am Ende reichte es vor Danilo Petrucci aber nur für Platz fünf.

Valentino Rossi gelang kurz vor Schluss der Sprung in die erste Reihe und auf Startplatz zwei. Die dritte Startreihe eröffnet mit Johan Zarco ein weitere Yamaha-Fahrer. Auch dem Tech 3 Pilot gelang erst im letzten Anlauf die persönliche Bestzeit und Zarco verwies die beiden Suzuki Fahrer Andrea Iannone und Alex Rins auf die Plätze acht und neun. Die Top Ten komplettiert Dani Pedrosa.

Stefan Bradl, der nach seinem Einsatz am Sachsenring auch in Brünn mit einer Wildcard für antritt, kam nicht über QP1 hinaus und geht am Sonntag von Startplatz 18 ins Rennen.