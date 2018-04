Der Circuit Termas de Rio Hondo in Argentinien empfing die MotoGP-Piloten am Trainingssamstag und zu den Qualifyings so, wie er sie im letzten Jahr beim Rennen verabschiedet hatte – mit feuchten Bedingungen. Während für die Fahrer der Königsklasse im komplett nassen, letzten freien Training noch kalkulierbare Bedingungen herrschten, war die Strecke in beiden Qualis teils feucht, teils trocken und sorgte so für ein spektakulär spannendes Qualifying. Sah es während der vorangegangenen Trainingssitzungen so aus, als könnte sich nur der überragend fahrende Marc Marquez die Pole sichern, kam dann doch alles ganz anders.