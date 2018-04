MotoGP 2018: Qualifying Austin (TX)

Nachdem Marc Marquez die freien Trainings im texanischen Austin dominierte, sah es zu Beginn des Qualifyings so aus, als könnten doch auch die Yamaha-Fahrer mit in den Kampf um die Poleposition eingreifen. Valentino Rossi, der ebenfalls in allen Trainingssitzungen stark unterwegs war, führte in der Anfangsphase die Zeitenliste an, ab dem zweiten Drittel war es dann aber doch Marquez, der mit einer 2:04,143 Minuten klarmachte, dass es auch im sechsten Jahr des Grand Prix of the Americas nur einer seiner würde, der von der Pole ins Rennen startet. Daran änderte auch sein Sturz zur Halbzeit des Trainings nichts. Der Spanier eilte zurück in die Box und fuhr mit dem Ersatzmotorrad anschließend als einziger Fahrer eine Zeit unter 2:04 Minuten (2:03,658 Min). Mit Maverick Vinales konnte in der Schlussphase zwar der zweite Yamaha Werkspilot noch mal attackieren, blieb mit einer 2:04,064 Min aber knapp eine halbe Sekunde hinter Marquez zurück und muss sich mit Position zwei begnügen. Den letzten Startplatz in der ersten Reihe sicherte sich Suzuki-Pilot Andrea Iannone vor Tech3 Pilot Johan Zarco und Valentino Rossi auf Startplatz fünf.