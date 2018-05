MotoGP 2018: Qualifying Jerez

Nachdem die Qualifyings an den letzten beiden Rennwochenenden in Argentinien und Texas bei gemischten Bedingungen absolviert werden mussten, herrschte am Samstag im spanischen Jerez optimales Rennsportwetter. Am besten konnte Cal Crutchlow die Bedingungen nutzen. Der Brite fuhr schon knapp nach Halbzeit des Qualifyings auf die provisorische Pole, legte dann in seinem letzten Umlauf noch einmal nach und knackte mit einer 1:37,653 Minuten sogar den aktuellen Rundenrekord von Marc Marquez. Die zweitschnellste Runde fuhr überraschend Honda-Werkspilot Dani Pedrosa. Der kleine Spanier ist nach seiner Hand-OP in der Woche nach dem Argentinien-GP noch immer eingeschränkt, konnte sich aber trotz des Handicaps Startplatz zwei sichern. Bester Yamaha-Pilot wurde erneut Johann Zarco. Nach Argentinien und den USA stellte der Franzose seine Kunden-Yamaha abermals auf den letzten Startplatz in der ersten Reihe und starte zum dritten Mal in Folge von Platz 3. Jorge Lorenzo konnte sich mit Position vier die bisher beste Startposition der Saison sichern. Dahinter geht Marc Marquez von Platz fünf ins Rennen. Der amtierende Weltmeister gehörte zwar während der vorangegangenen Trainings-Sessions im zu den schnellsten Fahrern, konnte seine Pace aufgrund eines Fehlers in der letzten gezeiteten Runde aber nicht umsetzen.