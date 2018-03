MotoGP 2018: Qualifying Katar

Das erste MotoGP Qualifying der Saison 2018 endete mit einer handfesten Überraschung. Nachdem der Ducati Werkspilot und Vize-Weltmeister von 2017, Andrea Dovizioso, die ersten vier Trainingssessions dominierte, war es im entscheidenden Durchgang der Franzose Johann Zarco, der sich nicht nur die Pole Position für das Nachtrennen am Sonntag schnappte, sondern mit einer 1:53,680 Minuten auch einen neuen Rundenrekord aufstellte. Startplatz 2 ging an Marc Marquez. Den letzten Platz in der ersten Startreihe sicherte sich Danilo Petrucci. Der Italiener vom Team Pramac wird in diesem Jahr von Ducati mit einem Werksmotorrad ausgestattet, war in allen Trainings ganz vorne dabei und konnte seine starken Leistungen auch im Qualifying abrufen.

Valentino Rossi fuhr im Qualifying nur die achtschnellste Zeit. Yamaha und Ducati bleiben hinter Erwartungen zurück Nicht ganz so gut lief es für seine Markenkollegen Andrea Dovizioso (IT) und Jorge Lorenzo (ES). Dovizioso geht von einem für Ihn sicher enttäuschenden fünften Startplatz ins Rennen, Ex-Weltmeister Lorenzo fuhr sogar nur die neuntschnellste Zeit. Auch für die Yamaha-Fahrer lief es nicht wirklich gut. Valentino Rossi stellte seine M1 auf Startplatz 8, sein Teamkollege Maverick Viñales geht sogar nur von Platz 12 ins Rennen. Für Viñales lief es das ganze Wochenende nicht optimal und der Spanier musste sogar in Q1 antreten, um in Q2 überhaupt eine Chance auf eine gute Startplatzierung zu bekommen.

Zu den großen Überraschungen im hinteren Starterfeld zählt Hafizh Syahrin. Der Thailänder, der in dieser Saison Jonas Folger (DE) beim Team Tech3 von Hervé Poncharal ersetzt, qualifizierte sich in der letzten Runde von Q1 noch auf einem beachtlichen 15. Startplatz. Der Pechvogel in der ersten Quali-Session war Karel Abraham. Der Ducati Pilot vom Team Aspar wollte ebenfalls kurz vor Ende der Session noch einmal angreifen, beim Verlassen der Box zog er aber den hinteren Reifenwärmer hinter sich her und musste den letzten Angriff schon vor dem Ende der Boxengasse beenden. Ebenfalls unglücklich lief es für die KTM Piloten Bradley Smith und Pol Espagaro, die sich nur auf den Plätzen 20 und 22 qualifizierten. Vor allem letztgenannter kam aufgrund von Problemen an seinem Motorrad nicht richtig in Schwung.