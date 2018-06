MotoGP 2018: Qualifying Mugello

Das MotoGP Qualifiying in Mugello hätte für die italienischen Tifosi nicht besser laufen können. War es zu Beginn des Qualifyings noch Marc Marquez, der als Erster auf die Strecke ging und zweimal hintereinander die Bestzeit fuhr, kam knapp vor der Halbzeit mit Andrea Iannone (Suzuki) der erste Italiener in Fahrt und fuhr mit einer 1:46,347 Minuten einen neuen, inoffiziellen Rundenrekord. Iannone hatte bis zu diesem Zeitpunkt die Trainings dominiert und musste sich nur im dritten freien Training dem amtierenden Weltmeister geschlagen geben. Am Ende war es aber ein anderer Italiener auf einem blauen Motorrad, der die absolut schnellste Runde fuhr und im morgigen Rennen von ganz vorne starten wird.

Andrea Iannone war in allen Trainings-Sessions sehr schnell, musste sich am Ende aber mit Startplatz 4 zufriedengeben.

Rossi überrascht mit Pole

Kurz vor Ende des Qualifyings waren es nämlich Maverick Vinales, Marc Marquez, Jorge Lorenzo und Valentino Rossi, die den Kampf um die Pole unter sich ausmachten. Alle vier Piloten gelang es nochmals, schneller als der aktuelle Rundenrekord zu fahren. Drei Minuten vor Schluss war es dann aber Valentino Rossi, dem mit einer 1:46,208 Minuten die absolute Bestzeit gelang. Startplatz zwei geht mindestens genauso überraschend an Ducati Werksfahrer Jorge Lorenzo. Der Mallorquiner, dessen Leistungen sich über die letzten Rennen kontinuierlich verbesserten, hatte kurz vorher noch auf einen soften Vorderreifen gewechselt und anschließend seine fliegende Runde optimal genutzt. Der letzte Platz in der ersten Reihe geht mit Maverick Vinales ebenfalls an einen Yamaha-Werksfahrer. Wenige Sekunden vor Ende des Qualis sah es zwar so aus, als könne Marc Marquez nochmals nachlegen, nach einem Fahrfehler muss sich der Spanier aber hinter Andrea Iannone und Danilo Petrucci (Pramac Ducati) mit Startplatz sechs zufriedengeben. Ducati Werkspliot Andrea Dovizisoso, der im vierten freien Training noch die drittschnellste Zeit gefahren war, qualifizierte sich am Ende nur für Startplatz sieben. Cal Crutchlow (LCR Honda), Johan Zarco (Tech 3 Yamaha) und Alex Rins (Suzuki) komplettieren die Top Ten.