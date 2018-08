War bereits das Qualifying zum Tschechien Grand Prix in Brünn spannend, setzte das Rennen vor allem in der Schlussphase noch mal einen oben drauf. Den Sprint zur ersten Kurve konnte der von Platz zwei kommende Valentino Rossi für sich entscheiden, Polesetter Andrea Dovizioso konterte aber noch in der ersten Runde und ging in Führung in Runde zwei. Zur selben Zeit war das Rennen für Stefan Bradl (Honda) und Maverick Vinales (Yamaha) nach einem Unfall in Kurve drei bereits zu Ende. Bradley Smith (KTM), der ebenfalls in den Zwischenfall verwickelt war, konnte das Rennen zwar fortsetzen, musste dann aber in Runde fünf endgültig aufgeben.

Nachdem das erste Viertel des Rennens recht geordnet ablief und sich Valentino Rossi, Jorge Lorenzo und Marc Marquez in Schlagdistanz hinter Andrea Dovizioso einsortiert hatten, attackiert Valentino Rossi den in Führung liegenden Ducati Piloten und konnte auch kurzzeitig die Führungsposition vom Ducati Piloten übernehmen. Kurz darauf ging Marc Marquez am auf Platz vier liegenden Jorge Lorenzo vorbei. Nur wenige Kurven später musste sich Lorenzo auch Cal Crutchlow geschlagen geben.