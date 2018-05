Verschiedene Motorsport-Portale berichten, dass sich der ehemalige Moto2-Champion Johann Zarco für die MotoGP-Saison 2019 auf eine Zusammenarbeit mit dem KTM-Werksteam geeinigt habe. Im Rahmen des Austin-GPs kamen entsprechende Spekulationen auf, wonach der Deal bereits fix sei. Offiziell bestätigt ist allerdings noch nichts. Momentan fährt der Franzose für das Tech3-Yamaha-Team, das es in der kommenden Saison in der Form nicht mehr geben wird. Nach langjähriger Kooperation trennen sich die Wege von Yamaha und Tech3. Ab der Saison 2019 wechselt Tech3 passenderweise zu KTM.

Zu den Gerüchten wollte sich Johann Zarco nicht äußern. Darauf angesprochen, entgegnete er, es mit einem Vertrag für die Saison 2019 nicht eilig zu haben. Er konzentriere sich momentan voll auf die aktuelle Saison und versuche durch gute Leistungen in eine noch bessere Verhandlungsposition zu gelangen. Auch andere Werksteams wie Honda interessieren sich Gerüchten zufolge für eine Verpflichtung Zarcos, wobei Engagements bei Suzuki und Yamaha eher unwahrscheinlich sind – Suzuki kommt für Zarco aufgrund von Differenzen in der jüngeren Vergangenheit nicht in Frage und Yamaha hat mit Valentino Rossi und Maverick Vinales bereits beide Fahrer für die kommende Saison mit neuen Verträgen ausgestattet.