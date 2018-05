Nun ist es also offiziell: Johann Zarco hat sich für einen Wechsel zu KTM entschieden. Bereits beim Austin-GP kamen Spekulationen über einen Wechsel auf. Bestätigt wurde damals allerdings noch nichts. Das hat sich nun geändert. KTM hat die Verpflichtung des ehemaligen Moto2-Champions offiziell bestätigt. Der Franzose erhält einen Vertrag über zwei Jahre. Momentan fährt der Franzose noch für das Tech3-Yamaha-Team, das es in der kommenden Saison in der Form nicht mehr geben wird. Nach langjähriger Kooperation trennen sich die Wege von Yamaha und Tech3. Ab der Saison 2019 wechselt Tech3 passenderweise zu KTM.

Auch andere Werksteams wie Honda haben sich Gerüchten zufolge für eine Verpflichtung Zarcos interessiert, wobei Engagements bei Suzuki und Yamaha bereits augeschlossen werden konnten – Suzuki kam für Zarco aufgrund von Differenzen in der jüngeren Vergangenheit nicht in Frage und Yamaha hat mit Valentino Rossi und Maverick Vinales bereits beide Fahrer für die kommende Saison mit neuen Verträgen ausgestattet.