Eine Woche vor den ersten Testfahrten zur MotoGP 2018 hat sich der deutsche Pilot Jonas Folger dazu entschieden, diese Saison nicht an den Start zu gehen. Er wird damit nicht wie geplant für das Yamaha Tech 3 Team in den Lenker greifen.

Aus für Folger in der MotoGP?

Folger will sich nach eigenen Angaben lieber um seine vollständige Genesung und seine Gesundheit kümmern, um dem Team später wieder vollumfänglich zur Verfügung zu stehen. “Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich werde in diesem Jahr keine MotoGP-Rennen fahren. Ich bin unglaublich traurig, weil ich nicht in der Lage war, die gesundheitlichen Fortschritte zu machen, die ich mir erhofft hatte. Ich fühle mich einfach noch nicht bereit, ein MotoGP-Bike am Limit zu bewegen. Ich möchte daher allen Beteiligten für ihren Glauben an mich und ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten danken. ... Ich hoffe, eines Tages zurück zu sein, in diesem Sport, den ich über alles Liebe, und möchte nochmals allen meinen Dank für ihre anhaltende Unterstützung zum Ausdruck bringen," schreibt Folger auf seiner Homepage.

Ob der 24-Jährige je wieder die Chance in der Königsklasse bekommt, ist unklar. Folger hatte in der Saison 2017 bereits das letzte Rennen aus gesundheitlichen Gründen ausgelassen. Schon damals hatte sein Team mitgeteilt, dass Folger an der Meulengracht-Krankheit, die im Englischen als Gilbert Syndrome bezeichnet wird, leidet. Dabei handelt es sich um eine genetische Störung, die zur Folge hat, dass die Leber giftige Stoffe nicht effektiv verarbeiten kann. Neben seiner Krankheit plagen Folger auch die Folgen eines Sturzes, bei dem er sich am Hals verletzt hatte.

Monster Yamaha Tech3-Teammanager Hervé Poncheral traf die Entscheidung seines Fahrers völlig überraschend. Er könne sie zwar nur schwer verstehen, werde sie aber respektieren. Poncheral muss sich jetzt ganz schnell auf die Suche nach einem Ersatzfahrer machen, was momentan sehr schwer ist, denn alle schnellen Fahrer stehen schon unter Vertrag.