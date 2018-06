Hatten die Italiener nach der Pole-Position von Valentino Rossi auf ein kleines Wunder und einen Sieg von Vale gehofft, zeigte sich bereits beim Start des Grand Prix in Mugello, wer die Renn-Pace vorgeben sollte. Der von Platz zwei kommenden Jorge Lorenzo (Ducati) reagierte beim Erlöschen der Ampel am schnellsten und der Mallorquiner bog in Führung liegend in Kurve eins. Auch Marc Marquez (Repsol Honda) macht auf den ersten Meter Plätze gut und ging mit einem harten Manöver gegen Danilo Petrucci, bei dem er den Pramac-Piloten fast in den Kies schickte, schon in der zweiten Kurve auf Platz drei nach vorne und ging kurz darauf auch am auf Platz zwei liegenden Valentino Rossi vorbei. Nicht so gut lief es für den zweiten Honda Werksfahrer Dani Pedrosa. Der kleine Spanier, der schon das ganze Wochenende mit vielen Problemen zu kämpfen hatte, ging bereits in Runde eins zu Boden. Kurz darauf schieden auch Scott Redding (Gresini Aprilia), Karal Abraham (Team Angel Nieto Ducati), Jack Miller (Pramac Ducati) und Tom Lüthi (Marc VdS Honda) sturzbedingt aus. Ebenfalls zu den Verlierern der ersten Runde zählte Maverick Vinales. Der Yamaha Werkspilot konnte seine gute Startposition in der ersten Reihe nicht nutzen und fiel auf Platz 11 zurück.