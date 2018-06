Neben der Startnummer und natürlich dem Fahrstil sind Helme wohl das größte Erkennungsmerkmal von Rennfahrern. Entsprechend viel Mühe geben sich die Helmhersteller beim Design der speziell für ihre Rennfahrer entwickelten Mützen. Während einige Rennfahrer mit einem Design pro Saison auskommen, gibt es auch Piloten, die häufiger mit neuen Variationen an den Start gehen. Einer von ihnen ist Valentino Rossi, der zumeist seine Heimrennen in Mugello und Misano für den Einsatz neuer und in der Regel sehr auffälliger Helme nutzt. Auch bei den Wintertests der MotoGP kommen in der Regel neue Designs seines AGV Pista GP R zum Einsatz. Bereits seit Beginn seiner Karriere trägt Rossi die Helme der italienischen Traditionsmarke AGV.