Movistar Yamaha MotoGP Präsentation 2018

Der 23 jährige Vinales tritt gegen den erfahrenen Rossi an.

Vinales überraschte bei der Teampräsentation zudem mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung. Der Spanier wird mindestens bis zum Jahr 2020 für Yamaha fahren. Sein bisheriger Vertrag wäre Ende 2018 ausgelaufen. Die Zukunft von Rossi bei Yamaha ist dagegen nur bis Ende 2018 gesichert, dann läuft der Vertrag des Italieners aus.

Als Saisonziel gibt Yamaha ganz klar den WM-Titel aus. Am technischen Update der YZR-M1 will man noch bei den drei Vorsaisontests in Malaysia, Thailand und Katar arbeiten. Die finale Version der Rennmaschinen wird man dann vermutlich erst zum Saisonstart in Katar sehen.