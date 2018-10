MotoGP 2018 auf Philip Island (Australien)

Bei den Trainings und Qualifyings in Philip Island kämpften die Fahrer nicht nur um die besten Rundenzeiten, sondern auch gegen den heftigen Wind und die kühlen Temperaturen. Schon am Freitag forderte der australische Frühling Opfer. Cal Crutchlow stürzte im zweiten freien Training schwer, brach sich Fuß und Schienbein und fällt nicht nur fürs Rennen in Australien aus, auch die Teilnahme in Malaysia ist mehr als fraglich.

Deutlich besser lief es für Andrea Iannone, der sowohl am Freitag als auch am Samstag in den Trainings die Zeitliste anführte. Weniger gut sah es für die Honda-Fahrer aus. Für Marc Marquez reichte es in FP4 nur für die sechstschnellste Zeit, Dani Pedrosa kam im Anschluss nicht über das erste Qualfiying hinaus. Ganz anders Alvaro Bautista. Der Reale Avintia Stammfahrer ersetzt in Philip Island den verletzten Jorge Lorenzo auf der Werks-Ducati und zog mit einer 1:29.851 Minuten souverän ins Q2. Pol Espagaro schaffte ebenfalls den Einzug ins Qualifying der besten Zwölf.