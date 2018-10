MotoGP 2018 in Motegi (Japan)

Die Trainings auf dem Twin-Ring im japanischen Motegi wurden erwartungsgemäß von Honda und Marc Marquez geprägt. Nach dem beginnenden Aufwärtstrend in Buriram gelang es aber auch den Yamaha-Piloten Valentino Rossi, Maverick Vinales und Johan Zarco im dritten freien Training in die Top Ten zu fahren und sich direkt fürs Abschluss-Qualifying zu qualifizieren.

Zu Beginn von Qualifying eins sah es so aus, als könne mit Hafiz Syahrin auch der der vierte Yamaha-Fahrer ins finale Quali einziehen. In der zweiten Hälfte lieferten sich dann aber Alvaro Bautista (Avintia Ducati), Bradley Smith (KTM), Takaaki Nakagami (LCR Honda) und Franco Morbidelli einen extrem spannenden Kampf um die letzten beiden Plätze für Q2. Während Morbidelli seine Marc VdS Honda bei seinem letzten Anlauf heftig in den japanischen Kies warf, gelang Alvaro Bautista und Lokalmatador Takaaki Nakagami der Sprung in Q2. Syahrin startet am Sonntag von Platz 16 ins Rennen.

Im Qualifying der besten Zwölf eröffnete Valentino Rossi mir einer 1:45,8 Minuten die Jagd nach der Pole, kurz darauf machte Marc Marquez aber mit der ersten niedrigen 1:45er Zeit klar, welches Zeitenniveau tatsächlich möglich sein sollte. Am Ende des ersten Durchgangs stand dann Cal Curtchlow (LCR Honda) mit einer 1:44,909 Minuten vor Marc Marquez und Andrea Dovizioso ganz oben auf der Zeitenliste.