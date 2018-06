Satte 18 Jahre hielt die Ehe zwischen Dani Pedrosa und dem Repsol Honda Team. Ab der kommenden MotoGP-Saison wird der Spanier nicht mehr für den japanischen Hersteller an den Start gehen. Beide Parteien einigten sich darauf, den auslaufenden Vertrag nicht weiter zu verlängern. Damit ist momentan völlig offen, wer in der Saison 2019 Teamkollege vom amtierenden Weltmeister Marc Marquez wird.

2001 begann Dani Pedrosa seine Karriere bei Honda in der 125er-Weltmeisterschaft, die er im Jahr 2003 auch gewinnen konnte. Es folgten zwei weitere Weltmeistertitel in der 250er-Klasse. Nach drei WM-Titeln in Folge stieg der mittlerweile 32-Jährige 2006 in die MotoGP auf und wurde Teamkollege von Nicky Hayden. Während seiner MotoGP-Zeit bei Honda konnte er sich drei Vize-Weltmeisterschaften sichern und bis dato insgesamt 31 Rennen gewinnen. Für den Weltmeister-Titel in der Königsklasse hat es hingegen nicht gereicht. Wie es für Pedrosa in der kommenden Saison weitergeht, ist derzeit noch völlig offen.