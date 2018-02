Tech3 mit neuem Hersteller?

Tech3 bekräftigt weiter in der MotoGP sowie der Moto2 an den Start gehen zu wollen. Mit welchem Partner will man aber erst später bekanntgeben. Nur soviel wollte Teamchef Herve Poncharal verraten: Man habe ihm einen Deal angetragen, den er nicht ausschlagen könne. Dabei kann es sich offensichtlich nur um das Angebot eines großen Herstellers handeln. Honda und Ducati gelten als unwahrscheinlich, denkbar wären Aprilia, Suzuki oder KTM.

Yamaha denkt derzeit darüber nach, ob man ein neues Satelitten-Team schon für die Saison 2019 aufbauen will oder nicht und wenn ja mit welchem Partner. Denkbar wäre hier ein Deal mit Valentino Rossi, der ja in der Moto2 und in der Moto3 bereits ein eigenes Team unterhält und so mit seinem Team in die MotoGP aufsteigen könnte, wenn er eventuell selbst nicht mehr im Sattel sitzt.