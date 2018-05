Wer dieses Jahr am 31. Oktober sein Saison-Kennzeichen-Maschinchen einmottet, hat für die Winterfest-Arbeiten nur eine Woche Zeit, denn dann geht es vor die Playstation 4, Xbox One oder den PC/Steam. Milestone – die Macher der derzeit wohl besten Motorrad-Rennspiele – hat am 16.5.2018 das Release-Datum für Ride3 bekannt gegeben. Das Game erscheint am 08. November 2018.