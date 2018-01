Vorschau auf die MotoGP-Saison 2018

Die traurigste Nachricht für die kommende Saison vorweg: nach dem gesundheitsbedingten Ausfall von Tech3-Pilot Jonas Folger wird die MotoGP-Saison 2018 aller Voraussicht nach ohne einen deutschen Piloten stattfinden. Wer Folger in der kommenden Saison ersetzen wird und Teamkollege von Johann Zarco wird, steht noch nicht fest. Bei den Tests in Sepang hat Jonny Hernandez den Platz von Folger eingenommen. Was danach passiert, ist allerdings noch unklar.

Vinales verlängert Vertrag bei Yamaha bis 2020 An den Teamkonstellationen der Top-Teams ändert sich in der kommenden Saison vorerst nichts. Weltmeister Marc Marquez geht zusammen mit Dani Pedrosa für Repsol Honda auf Punktejagd. Für Yamaha gehen erneut Altmeister Valentino Rossi und Maverick Vinales an den Start.

Yamaha-Pilot Maverick Vinales hat seinen Vertrag im Januar bis Ende 2020 verlängert. Der junge Spanier hatte im Januar 2018 zudem seine Vertragslängerung bis Ende 2020 bekannt gegeben. Andrea Dovizioso, der sich in der Vorsaison nur knapp Marc Marquez geschlagen geben musste und sich den Vize-Weltmeistertitel sicherte, geht zusammen mit Jorge Lorenzo auf Titeljagd. Neu mit dabei sind Takaaki Nakagami (LCR Honda), Xavier Simeon (Reale Avintia Racing), Thomas Luthi und Franco Morbidelli (beide EG 0,0 Marc VDS). Dafür mussten Sam Lowes, Hector Barbera und Loris Baz die MotoGP verlassen.

Fahrer und Teams Team Fahrer Startnummer Nationalität Repsol Honda Team Marc Marquez #93 Spanien Dani Pedrosa #26 Spanien Movistar Yamaha MotoGP Valentino Rossi #46 Italien Maverick Vinales #25 Spanien Ducati Team Andrea Dovizioso #4 Italien Jorge Lorenzo #99 Spanien Monster Yamaha Tech3 Johann Zarco #5 Frankreich Noch offen - Alma Pramac Racing Danilo Petrucci #9 Italien Jack Miller #43 Australien LCR Honda Cal Crutchlow #35 England Takaaki Nakagami #30 Japan Team Suzuki Ecstar Andrea Iannone #29 Italien Alex Rins #42 Spanien Red Bull KTM Factory Racing Pol Espargaro #44 Spanien Bradley Smith #38 England Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaro #41 Spanien Scott Redding #45 England Reale Avintia Racing Xavier Simeon #10 Belgien Tito Rabat #53 Spanien EG 0,0 Marc VDS Thomas Luthi #12 Schweiz Franco Morbidelli #21 Italien Angel Nieto Team Karel Abraham #17 Tschechien Alvaro Bautista #19 Spanien

Strecken und Termine Rennstrecke Datum Voraussichtlicher Start (Uhrzeit MEZ) Katar / Losail 18.03.2018 20:00 Uhr (Rennen) Argentinen / Termas de Rio Hondo 08.04.2018 21:00 Uhr (Rennen) USA / Austin 22.04.2018 21:00 Uhr (Rennen) Spanien / Jerez 06.05.2018 14:00 Uhr (Rennen) Frankreich / Le Mans 20.05.2018 14:00 Uhr (Rennen) Italien / Mugello 03.06.2018 14:00 Uhr (Rennen) Spanien / Barcelona 17.06.2018 14:00 Uhr (Rennen) Niederlande / Assen 01.07.2018 14:00 Uhr (Rennen) Deutschland / Sachsenring 15.07.2018 14:00 Uhr (Rennen) Tschechien / Brünn 05.08.2018 14:00 Uhr (Rennen) Österreich / Spielberg 12.08.2018 14:00 Uhr (Rennen) Großbritannien / Silverstone 26.08.2018 14:00 Uhr (Rennen) San Marino / Misano 09.09.2018 14:00 Uhr (Rennen) Spanien / Aragon 23.09.2018 14:00 Uhr (Rennen) Thailand / Buriram 07.10.2018 08:00 Uhr (Rennen) Japan / Motegi 21.10.2018 07:00 Uhr (Rennen) Australien / Phillip Island 28.10.2018 07:00 Uhr (Rennen) Malaysia / Sepang 04.11.2018 08:00 Uhr (Rennen) Spanien / Valencia 18.11.2018 14:00 Uhr (Rennen) Offizielle Tests: 14./15.11.2017: Valencia (Spanien)

28. bis 30.01.2018: Sepang (Malaysia)

16. bis 18.02.2018: Buriram (Thailand)

01. bis 03.03.2018: Losail (Katar)

Offizieller Test in Sepang (Malaysia) Den ersten Test im neuen Jahr nutzen die Teams für erste Runden mit den teilweise neu entwickelten Bikes. Bereits in den drei Tagen vor den offiziellen Tests hatten die Teams die Möglichkeit, ihre Bikes privat zu testen. Die Bestzeit am ersten offiziellen Teststag sicherte sich übrigens Honda-Pilot Dani Pedrosa vor den beiden Ducati-Werkspiloten Dovizioso und Lorenzo. Am zweiten Tag konnten sich die beiden Yamahas von Maverick Vinales und Valentino Rossi an die Spitze des Klassements schieben. Für ein dickes Ausrufezeichen sorgte am letzten Trainingstag Ducati-Pilot Jorge Lorenzo, der mit 1:58.830 einen neuen Rundenrekord in den Asphalt brannte. Dahinter landeten Pedrosa, Crutchlow und Dovizioso. Pol Espargaro, der am Vortag gestürzt war, musste am dritten Testtag passen. Bei den Tests probieren die Teams viele verschiedene Setups und Komponenten aus, die so nicht unbedingt beim Saisonstart in Katar verwendet werden. Ohnehin wurden noch nicht alle 2018er-Bikes der Öffentlichkeit vorgestellt. Den Anfang machte Ducati vor zwei Wochen. Auch Yamaha und Suzuki haben ihre neuen Bikes bereits präsentiert. Viele Hersteller möchten sich zu diesem relativ frühen Zeitpunkt noch nicht allzusehr in die Karten blicken lassen. Beispielsweise fuhren die beiden Ducati-Piloten noch nicht mit der neuen Verkleidung. Lediglich die Farbe der bei den Tests verwendeten Bikes ist neu. Dagegen testeten Yamaha und Honda am zweiten Tag beispielsweise neue Aerodynamik-Teile. Testergebnisse aus Sepang (28. bis 30.01.2018): Platzierung Test-Tag 1 Test-Tag 2 Test-Tag 3 1. D. Pedrosa (1:59.427) M. Vinales (1:59.355) J. Lorenzo (1:58.830) 2. A. Dovizioso (+0.343) V. Rossi (+0.035) D. Pedrosa (+0.179) 3. J. Lorenzo (+0.375) C. Crutchlow (+0.088) C. Crutchlow (+0.222) 4. D. Petrucci (+0.696) J. Lorenzo (+0.143) A. Dovizioso (+0.339) 5. J. Miller (+0.751) J. Miller (+0.154) J. Miller (+0.516) 6. V. Rossi (+0.806) J. Zarco (+0.347) A. Rins (+0.518) 7. M. Marquez (+0.863) M. Marquez (+0.375) M. Marquez (+0.552) 8. J. Zarco (+0.994) A. Dovizioso (+0.377) V. Rossi (+0.619) 9. C. Crutchlow (+1.095) D. Petrucci (+0.392) J. Zarco (+0.681) 10. P. Espargaro (+1.141) A. Iannone (+0.562) D. Petrucci (+0.698) 11. A. Rins (+1.200) A. Espargaro (+0.570) T. Rabat (+0.717) 12. T. Nakagami (+1.237) D. Pedrosa (+0.644) A. Iannone (+0.785) 13. M. Vinales (+1.287) A. Rins (+0.687) A. Espargaro (+1.132) 14. A. Espargaro (+1.439) P. Espargaro (+0.907) T. Nakagami (+1.241) 15. T. Rabat (+1.485) T. Rabat (+1.151) A. Bautista (+1.375) 16. A. Iannone (+1.600) B. Smith (+1.165) M. Kallio (+1.634) 17. B. Smith (+1.672) F. Morbidelli (+1.307) F. Morbidelli (+1.696) 18. F. Morbidelli (+1.734) Mika Kallio (+1.346) M. Vinales (+1.717) 19. A. Bautista (+2.301) A. Bautista (+1.373) K. Abraham (+1.744) 20. S. Guintoli (+2.437) K. Abraham (+1.559) X. Simeon (+1.954) 21. S. Redding (+2.535) T. Nakagami (+1.597) S. Redding (+1.982) 22. Yamaha-Testfahrer 3 (+2.617) S. Guintoli (+2.037) B. Smith (+2.139) 23. Y. Hernandez (+2.626) S. Redding (+2.101) S. Guintoli (+2.290) 24. K. Abraham (+2.661) Yamaha-Testfahrer 3 (+2.125) T. Luthi (+2.296) 25. Yamaha-Testfahrer 2 (+3.100) Y. Hernandez (+2.199) Y. Hernandez (+2.393) 26. X. Simeon (+3.519) X. Simeon (+2.334) Yamaha-Testfahrer 3 (+2.555) 27. T. Luthi (+4.305) T. Luthi (+2.455) Yamaha-Testfahrer 2 (+2.849) 28. Yamaha-Testfahrer 1 (+4.359) Yamaha-Testfahrer 2 (+3.218) Yamaha-Testfahrer 1 (-) 29. M. Pirro (+5.340) Yamaha-Testfahrer 1 (-) P. Espargaro (-) 30. M. Kallio (+6.505) M. Pirro (-) M. Pirro (-)

MotoGP 2018 live im deutschen Fernsehen & Stream Wie im vergangenen Jahr werden auch in dieser Saison MotoGP im FreeTV ausgestrahlt. In Deutschland besitzt Eurosport die Rechte noch bis zum Ende dieser Saison. Ob wirklich jedes Rennen auch im FreeTV ausgestrahlt wird, ist dagegen noch nicht klar. Im vergangenen Jahr konnten einige Rennen nur auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport2 empfangen werden. Die Eurosport-Verantwortlichen entschieden sich in der zweiten Saisonhälfte dazu, so gut wie jedes Rennen dann doch im FreeTV auszustrahlen. Der GP von Silverstone wurde dagegen an DMAX weitergegeben. Ganz schlüssig ist die Strategie für Außenstehende also nicht. In Österreich werden alle Rennen übrigens bei ServusTV ausgestrahlt.