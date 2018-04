Es ging schon oft in die Hose, sich in das diffuse Feld zwischen Roller und Motorrad zu wagen. Selbst bei Honda, man denke nur an das futuristische Cross-over-Experiment namens DN-01. Zu gewagt das Design, zu ungewohnt die Technik, das kam im Markt überhaupt nicht gut an. Bei der Honda NC 700 S, eigentlich auch irgendwie eine Mixtur aus Roller und Motorrad, sieht die Sache völlig anders aus. Der Unterschied: Schon auf den ersten Blick ist der preisgünstige Allrounder als richtiges Motorrad zu identifizieren, Elemente und Strukturen aus dem Rollerbereich bleiben optisch dezent im Hintergrund. Weshalb die NC auf Anhieb ausgesprochen positiv vom Kunden aufgenommen wurde und sich bereits im ersten Jahr zum Bestseller mauserte. In diesem Fall wurde der Mut von Honda also einmal belohnt.

Durchweg positiv begrüßt wurde die Honda NC 700 S auch im Dauertest-Fuhrpark von MOTORRAD. Ein anspruchsloses, im Alltag ausgesprochen praktisches kleines Motorrad, das für die Stadt, für Kurzstrecken und Wochenendtrips gern und oft genutzt wurde. Die große Reise war sicher nicht die Stärke der NC, da fehlt es an Windschutz, Sitzkomfort, Power und Speed. Trotzdem spulte die Honda die 50.000 Kilometer in nur knapp über zwei Jahren ab, was ihre Beliebtheit beweist. Das große Staufach unter der Tankhaube erwies sich im täglichen Einsatz als ausgesprochen nützlich, auch wenn es das Tanken wegen des Tankdeckels unter der Sitzbank ein wenig umständlicher macht. Noch fummeliger wird es auf Touren, wenn eine Gepäckrolle das Hochklappen der Sitzbank verhindert.