32.000 km: Kupplung rutscht durch

Bei unserer Sportster mehrten sich zuletzt Klagen über unrunden Motorrundlauf und zum Ansprechverhalten. Der V2 nervte zunehmend durch starkes Konstantfahrruckeln und Vibrationen. Ihn in der Stadt im dritten Gang bei erlaubten 50 km/h zu bewegen, wurde zum Balanceakt. Andere 1200er-Harleys gaben sich unter diesen Gesichtspunkten viel harmonischer. Da traf es sich gut, dass beim Dauertester der 32.000er-Kundendienst anstand.

Doch an den Ruckdämpfern im Hinterrad lag es nicht. So fuhr die XL 1200 CA schüttelnd und vibrierend weiter. Bis Testredakteur Jens Möller-Töllner beim Beschleunigen aus 120 km/h und 3.200 Touren laut Drehzahlmesser Folgendes auffiel: "Zwar drehte der V2-Motor hoch, nur kam von der Kraft wenig am Hinterrad an. Die Kupplung griff nicht, sie rutschte durch."

Der V2 drehte im fünften Gang bei 140 km/h mit 5.100/min, obwohl dafür nur rund 3.750 Umdrehungen nötig wären. Auch in den Gängen zwei, drei und vier ließ sich dieses Hochdrehen ohne entsprechenden Geschwindigkeitszuwachs provozieren. Voraussetzungen: Der Motor ist warm, und die Drehzahl liegt etwa bei 3.000/min. Bei niedrigeren Drehzahlen und kaltem Motor trat kein Durchrutschen auf.

Spiel am Kupplungszug war vorhanden. Naheliegender Verdacht also: verschlissene Kupplungsscheiben. Doch der entscheidende Tipp kam von der Werkstatt: das Leerspiel direkt am Zugpilz der Kupplung per Einstellschraube regulieren, in unserem Fall vergrößern. Gesagt, getan, wieder ein Job für Gerry Wagner. Nun, streng nach Empfehlung des Werkstatthandbuchs eingestellt, stimmte das Aus­rückspiel. Siehe da: Die Kupplung rutscht nicht mehr durch. Selbst Lastwechsel- und Ansprechverhalten sind spürbar besser. Kleine Ursache, große Wirkung.