Acht Jahre hat es gedauert, bis der Nachfolger der letzten, intern SC59 getauften Honda Fireblade auf den Markt kam. Nun soll es also die Honda Fireblade mit dem Kürzel SC77 richten. Die erweist sich zwar optisch eher als Evolution, denn als Revolution, dennoch hat Honda viele Teile nachhaltig angepackt. Das fängt beim Motor an, der höher verdichtet, mit geänderten Steuerzeiten und vergrößerten Drosselklappen ans Werk geht, und hört beim umfangreichen Elektronik-Paket noch lange nicht auf. Die Fireblade ist also wieder State of the Art unterwegs.

Grund genug, den neuesten Spross aus Hondas Supersport-Abteilung gleich in den MOTORRAD-Dauertest über 50.000 Kilometer zu überführen. Was die Dauer­erprobung besonders interessant macht: Die letzte Honda Fireblade (Abschlussbilanz in MOTORRAD 20/2009), welche die Langdistanz hinter sich bringen musste, verrichtet noch heute bei Autor Ralf Schneider klaglos Dienst nach Vorschrift und hat mittlerweile 68.000 Kilometer auf der Uhr. Zwar wurden nach der Komplettzerlegung einige Motorteile vorsorglich – und weil der Reihenvierer komplett auseinandergebaut war – getauscht, das Federbein beispielsweise blieb aber bis heute ungeöffnet und hat als einzigen Service ab und zu mal eine äußerliche Reinigung erfahren. Mehr war nicht nötig, denn es arbeitet immer noch voll zufriedenstellend. Wollen wir doch mal sehen, ob sich die neue Honda Fireblade im MOTORRAD-Dauertest genauso gut schlägt oder ob hier und da der Defektteufel zuschlägt.