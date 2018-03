Bild 14 von 42 © Foto: Künstle

Das kann nur so deshalb so schnell funktionieren, weil der Kettenradträger mit der Radführung an der Schwinge verbleibt . Beim Boxenstopp schaut der Mechaniker auf die Markierung am Kettradträger und dreht das Hinterrad in die gewünschte Position, um es leicht herausheben zu können.