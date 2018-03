Bild 7 von 14 © Foto: 2snap

Nach der Saison ist vor der Saison. Bereits zwei Tage nach dem letzten Rennen in Valencia ging es für die Fahrer in die nächste Saison. Auf dem Programm standen Testfahrten mit den neuen Maschinen und bei manchen Fahrern ein erster Kontakt mit dem neuen Team. So auch für Alex de Angelis. Er wurde 2007 mit seinem Aprilia Team Master Mapfre Aspar Dritter der Weltrangliste bei den 250ern. Ab 2008 ist der Newcomer bei Honda Gresini unter Vertrag.