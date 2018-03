Bild 15 von 48 © Foto: 2snap

MotoGP 2010 in Barcelona: Der Sturz in der ersten Kurve hatte einige prominente Opfer gehabt, so waren Mike di Meglio, Alex Debon, Alex Baldolini, Sergio Gadea, Roberto Rolfo, Shoya Tomizawa, Hector Faubel und auch Dominique Aegerter darin involviert.