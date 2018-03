Bild 21 von 26 © Foto: 2snap

MotoGP 2010 in Laguna Seca/USA: Rund zehn Runden vor Schluss machte Ben Spies (11) ernst. Er schnappte sich in einem sauberen Überholmanöver seinen Landsmann Nicky Hayden und versuchte nun, sich Rossi zurecht zu legen. Denn der Italiener war zu diesem Zeitpunkt langsamer unterwegs, als der amtierende Superbike-Weltmeister. Also versuchte er es mit der Brechstange, musste in der letzten Kurve gerade aus fahren und büsste an Boden ein. Hayden kam wieder vorbei und Spies musste sich dahinter schließlich mit Rang sechs begnügen.