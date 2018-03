Bild 32 von 40 © Foto: 2snap

MotoGP 2010 in Indianapolis/USA: In der Spitzengruppe legte Stefan Bradl (65) in Runde eins bereits den Grundstein für seinen späteren Sturz. Er mischte ganz vorn mit, musste aber einmal etwas weit gehen und sah sich dadurch weit zurückversetzt. In Runde drei dann stürzte er beim Versuch Jules Cluzel außen herum zu überholen. Cluzel selbst stürzte dann in Runde sieben.