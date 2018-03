Bild 37 von 41 © Foto: 2snap

MotoGP 2010 in Le Mans: Ben Spies stürzte bereits in der Anfangsphase des Rennens. Spies meinte danach, dass er sich und dem Team schon am Samstag mit dem Sturz keinen Gefallen getan hatte. "Heute wusste ich, dass ich eine wirklich schlechte erste Runde hatte und wollte dann einen Rhythmus finden. Als ich dann fuhr, rutschte einfach die Maschine unter mir weg, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Schade für das Team, aber wir werden jetzt nach Mugello fahren und weitersehen. Weiter verletzt habe ich mich nicht", meinte der Amerikaner.