MotoGP 2010 Melbourne/Australien: Am wenigsten im Siegkampf auszurichten hatte Andrea Iannone (29). Der Italiener war vor allem in den ersten zwei Dritteln des Rennens stark und setzte seinen Gegnern ordentlich zu, am Ende bekam er aber Reifenprobleme und musste ein wenig abreißen lassen. Sein dritter Platz war allerdings nie gefährdet.