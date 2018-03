Bild 8 von 44 © Foto: 2snap

MotoGP-WM in Assen/Niederlande 2010: Es dauerte genau eine halbe Runde, dann war der Sieg in der Moto2-Klasse an den Italiener Andrea Iannone (29) vergeben. Wie schon im Vorfeld von vielen vermutet worden war, kam es in Assen zu einer Wiederholung des Rennens von Mugello: Iannone griff sich die Führung, holte in anderthalb Runden ebenso viele Sekunden Vorsprung heraus und fuhr den locker ins Ziel.