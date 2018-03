Bild 6 von 13 © Foto: 2snap

Marc Marquez hat den Japan Grand Prix in der Achtelliterklasse souverän für sich entscheiden können. Der Pilot des finnischen Ajo-Teams schaute sich sieben Runden lang die Linien von Nicolas Terol vor ihm an, dann machte er in der achten Runde kurzen Prozess und suchte sein Heil in der Flucht.