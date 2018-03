Bild 17 von 20 © Foto: casteu.fr

Für eine riesen Überraschung konnte David Casteu mit seiner Sherco zu Beginn der Rallye Dakar sorgen. Er gewann prompt die erste Etappe und fuhr auch in den folgenden Prüfungen an der Spitze. Leider schied Casteu nach einem schweren Sturz in einer der frühen Etappen aus.