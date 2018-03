Bild 2 von 27 © Foto: 2snap

Superbike-WM 2010 in Assen (NL) - Die Ducati-Piloten (im Bild Jakob Smrz #96) würden das Rennen in Assen am liebsten ganz schnell vergessen. Noriyuki Hagas zehnter Platz im ersten Rennen war die beste Platzierung eines Ducati-Piloten.