Superbike-WM 2010 Portimao, Portugal: Rookie Cal Crutchlow (35, Yamaha) sicherte sich in der Superpole in Portimao zum ersten Mal in seiner Superbike-Karriere die Poleposition. Im ersten Rennen reichte es für ihn jedoch nur für den enttäuschenden Vierzehnten Rang. Im zweiten Rennen lief es schon besser: Crutchlow wurde Dritter.