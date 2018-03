Bild 16 von 28 © Foto: 2snap

Superbike-WM 2010 Silverstone/UK: Rea (65) hatte Crutchlow (35) wie schon in Rennen eins einen harten Kampf geliefert, sogar härter als in Rennen eins. Als der spätere Sieger aber schließlich in Runde 16 vorbeiging, konnte Rea nur noch einen Verlegenheits-Konter fahren, da Crutchlow einen Rutscher hatte. Danach war die Sache eine klare Angelegenheit.